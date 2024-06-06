3-WG214 エンポリオアルマーニ コットン ネイビー Tシャツ レディース

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レディースアイテムも数多く出品しております☆フォローされた方は、値引き交渉も大歓迎です!!是非お気軽にコメントください(^^)#くろろレディーストップスその他の商品をお求めの方は↑からお願いいたします!コメントなしで購入していただいて大丈夫です。値引き交渉も歓迎です、値段提示でコメント下さい。2個以上のまとめ買い、リピーター様特にお値引き頑張ります!!毎週日曜日夜に商品入れ替えや他で売れたりなどで出品を取り下げる事が多いです。売れない場合値下げをしていきますが、下げすぎたと判断した場合値段を戻す事があります。安くなったタイミングで是非ご購入をよろしくお願いいたします。■□■□■□■□■□■□◉付属品◉詳細サイズ（サイズはcm表記です）XS肩幅34身幅38袖丈11着丈55衣類に関して、肩幅の計測がない場合には、ラグラン仕様となります。その場合には、袖丈は脇から袖先までを計測しています。※平置き採寸しております。多少の誤差はご容赦下さい。◉カラーネイビー◉素材コットン100%◉商品状態(A)目立った汚れや傷なし(使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品)◉備考：◉管理番号3-WG214◉保管管理◉古物営業許可古物営業許可取得済みです。番号は、プロフィール欄に記載してあります。◉出品物について出品する品物は全て、古物営業法を遵守の上、出品前に鑑定士が入念な真贋鑑定をいたしております。購入先は、主に百貨店、正規店、ブランドショップ、質屋、古物業者競市になります。また、商品の状態や色味、採寸には細心の注意を払い記載しておりますが、全てを記載することは困難なので、中古品のご理解のある方のみご購入下さい。◉返品について商品が万が一正規品と認められなかったり、状態が著しく異なる場合には返品返金の対応を致しますので、安心してご購入下さい。