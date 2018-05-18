グッチ　ホルターネックトップス

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グッチのホルターネックトップス平置き素人寸法バスト幅32,5cm裾幅37,5cm丈43,5cmSサイズベージュレーヨン100%イタリー製ニットの伸縮性があります。サラッとしていて着心地がよいです。数年前に購入したものですが、状態は綺麗なのでまだ着ていただけます。背中のデザインがとても素敵です。中古品となりますので、ご理解いただけた方のみご購入お願いいたします。柄・デザイン···無地カラー···ベージュ