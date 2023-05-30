専用プラダ キルティング　ボンバー　トートバッグ ハンドバッグ

○アイテムPRADAプラダテスートナイロン×レザートートバッグハンドバッグレディースメンズグリーン系×ブラウン系 A4サイズ収納可能○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○サイズタテ35cmヨコ39cmマチ14.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはなく、まだまだ末長くご利用可能です。○カラーグリーン○素材ナイロン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。Y35



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