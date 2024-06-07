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豪華 K18 大粒 ダイヤモンド ペンダントトップ ネックレス 18金 金無垢
商品番号 G73150835548
商品名

豪華 K18 大粒 ダイヤモンド ペンダントトップ ネックレス 18金 金無垢
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 23,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

68000円から値下げしました。豪華！K18大粒ダイヤモンド0.50ct4石ペンダントトップネックレストップチャームトップ18金金無垢高級ジュエリーアクセサリー資産大粒のダイヤモンドが4石施された、大変贅沢で資産価値のあるお品物です。ダイヤモンドは無色透明でルーペで見ましたが内包部もなく、大変輝きがございます。ネックレスを通す部分が広めなので、幅広いネックレスを通すことが可能です。内径は縦約7-8mmございます。普段使いはもちろん、パーティなどにもご愛用していただけます。資産価値のあるお品物です。素材　K18ダイヤモンド0.50ct(それぞれ刻印あり)
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