マイケルコース　MICHAEL KORS ボックスショルダー　ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます＾＾いいね！フォロー大歓迎☆気になることございましたらコメント欄にてご相談ください♡マイケルコース MICHAELKORSボックスショルダー バイカラー 総柄ショルダーバッグハンドバッグ ○サイズ(一番大きい部分)タテ 15.5cmヨコ 23cmマチ 5.5cmショルダー最長140cm調整可能平置き実寸（素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。）全体的にこれといったダメージは見当たらない状態ですので、問題なくお使いいただけるかと思います。＾＾■購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み正規品ですので、ご安心くださいm(__)m丁寧に梱包し、1〜2日程度で発送いたします。その他の商品お探しでしたら#peachshops 続々入荷中です！！
http://narcologia.ru/goods/stair236000.html
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