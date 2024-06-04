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ルイヴィトン　モノグラム　ミュゼット　タンゴ　斜め掛け　ショルダー
商品番号 O90793894483
商品名

ルイヴィトン　モノグラム　ミュゼット　タンゴ　斜め掛け　ショルダー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ずいぶん長い間使うこともなくタンスの肥やしになっていたので、出品します。ショルダー部に、雨によってできたと思われるシミがあります。(画像参照ください)お出掛けのときに使っていましたが、そこまで使い込んだというわけではなく、他のバッグと交互に使っていました。(金具との接合部などでもご確認いただけると思います。)内側の布地のところにはシミがありますが全体的にはきれいです。中古品なので、ご理解ある方にお願いいたします。カラー...ブラウン
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