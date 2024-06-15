極美品ꕥピンクハウス　マキシ丈ワンピース　ピコフリル　ティアード　リボン　ベルト

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商品詳細
ピンクハウスのフレアワンピースです。目立ったシミや汚れはありません。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます✨ꕥブランド名PINKHOUSEꕥカラーブラウン 茶色レッド 赤色ホワイト 白色ꕥ素材コットン 綿ꕥサイズフリーサイズ(相当)肩幅 約46cm身幅 約47cm着丈 約125cm袖丈 約42cmウエスト幅 約34cm平置き実寸。素人寸法のため多少の誤差はご了承くださいꕥアイテムロングワンピース マキシ丈ワンピース ロング丈ワンピース ティアードワンピース フレアワンピース襟ロング丈 マキシ丈 Aライン フレア 七分袖総柄 リボン ベルト 花柄 切り替え切替サイズ・*:.。。.:*・゜✽.。.:*・゜・*:.。。.:*・゜✽.。.:*・゜他にもレディースアパレル商品多数出品しております#もこのお洋服ぜひご覧ください⸜(’ᵕ’)⸝・*:.。。.:*・゜✽.。.:*・゜・*:.。。.:*・゜✽.。.:*・゜ꕥまだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。ꕥ不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。ꕥ写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。ꕥまた、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。ꕥ発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。ꕥ通常1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はコメント欄にてお知らせください。できるだけ対応いたします。ꕥご不明点ございましたらお気軽にコメントください。管理番号02573-m-
http://narcologia.ru/goods/browse113991.html
http://narcologia.ru/goods/troupe372011.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney76849.html
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