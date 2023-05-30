Saint Laurent メタルロゴカメラショルダー



SAINT LAURENT PARIS(サンローランパリ) モノグラム ルー ミニ カメラバッグ ショルダーバッグ YSL ロゴ 肩掛け 斜め掛け チェーンショルダー カーフ ブラック黒 ゴールド金具 61257 91GF01 1000 レディース 40802066751【中古】【アラモード】



サンローラン】LOU カメラバッグ/キルティングレザー (Saint Laurent ...



Saint Laurent - サンローランパリショルダーバッグ ルー ミニ カメラ ...



サンローラン カメラバッグ ショルダーバッグ ブラック YSLロゴ ...



SAINT LAURENT YSL ルーカメラバッグ ロゴ グレー ショルダー smcint.com



Saint Laurent キャンプ スモール ロゴ レザー カメラバッグ (Saint ...



Saint Laurent - 超人気♡サンローラン ♢カメラバッグ❀ショルダー ...



サンローラン パリ SAINT LAURENT PARIS ルー カメラバッグ ショルダーバッグ ポシェット レザー ロゴ タッセル チャーム 黒 ブラック 470299 レディース



SAINT LAURENT PARIS(サンローランパリ) ルーカメラバッグ ショルダーバッグ 肩掛け 斜め掛け YSLロゴ フリンジ ストロー レザー ブラウン茶 ベージュ ゴールド金具 468537 レディース 40802059833【中古】【アラモード】



良品】SAINT LAURENT ルーカメラ バッグ YSL ロゴ エンボス ...



SAINT LAURENT(サンローラン) / カメラバッグ/羊革/BRW/YSLロゴ/角擦れ ...



サンローラン(SAINT LAURENT) 19AW スター ルー カメラバッグ ...



カメラバッグ/羊革/BRW/YSLロゴ/角擦れ、ベルト付け根使用感有/ミニショルダー



Saint Laurent - 【中古】SAINT LAURENT サンローラン レザー ルー ...



モノグラム サンローラン ルー カメラバッグ ショルダーバッグ (Saint ...

見て頂きありがとうございます。こちらは2020年12月に、表参道店のサンローランで購入致したお品物です。100%正規品なのでシリアルナンバーも9番目のお写真に載せてあります。ご安心下さいませ。サンローランのシルバーロゴがとてもクールでカッコよくてとても気に入っていましたし、持っていると周りからも褒められました。色もblackなので服を選ばず合わせやすいです。タッセルは取り外し可能。ショルダーの長さも調節が可能です。丁寧に使っていた為、目立った汚れ・傷はありませんが、返品は受け付けておりませんので神経質な方はお控え下さいませ。またこちらは現在店舗等で販売していないお品物になっておりレアな為この価格で出品させて頂いております。ご理解のほどお願い致します。付属品は、購入した際こちらのバックが入っていた正規のサンローランの布袋のみになります。（1番最後に載せてあります）何か気になる事がありましたらお気軽に質問して頂けたらと思います。宜しくお願い致します。