アーバンリサーチロッソ　バックフレアブラウス

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アーバンリサーチロッソイージーケアバックフレアブラウスアイボリー身幅51肩幅38袖丈57総丈61定価14300円イージーケア素材の上品なバックフレアブラウスバックフレアが魅力の、女性らしい印象を与えるブラウス。後ろ下がりのフレアシルエットで軽やかかつ、1枚で決まるエレガントなバランスに仕上げました。またご自宅で手洗いでき、お手入れのしやすさもポイント。同素材のパンツ(品番:RA26-24K601)とセットアップでの着こなしもおすすめ。オフィスからオケージョンシーンまで幅広く活躍してくれる一着です。去年購入し、2回ほど着用。ほとんど着ていないので目立つ汚れなどもなく綺麗な状態です。中古品にご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。