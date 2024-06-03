マークバイマークジェイコブス ビスチェ キャミソール M

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一枚でもTシャツの上からでも着られる可愛い形のキャミソールです。ファスナーがある面が若干変色してますが、見えずらいです。気にならない方にお譲りします！カラー···ピンク柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋