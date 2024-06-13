CIAOPANIC チャオパニック リネンシャツ リーフ柄 半袖 レディース

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❣️たくさんの商品の中からご覧頂きありがとうございます❣️(*^^*)⭐️送料無料（匿名配送）⭐️１点限り 早いもの勝ち⭐️即購入大歓迎⭐中古品☆犬・猫は飼っておりません。☆タバコは吸いません！❣️フォローお値引開催中❣️フォローお値引きに関してはプロフィールをご覧ください。⭐️２４時間以内に発送します⭐️#マリオSHOPこちらに全商品がありますのでぜひご覧ください(^_^)===================================ID.66☆カラー/ブラック×ホワイト(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)☆サイズ/フリー【平置き寸法】着丈/72㎝身幅/58㎝肩幅/35㎝袖丈/30㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。【商品説明】CIAOPANICチャオパニックリネンシャツリーフ柄半袖女性フリー☆素材ポリエステル100%汚れが数ヶ所あります！※８枚目の画像にのせておきました。※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。