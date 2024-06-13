最終お値下げ！sister jane シースルーハートブラウス

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テイスト・シーン···大人可愛い色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ドット、レース、フリル、バルーン/ボリューム袖色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ドット、レース、フリル、バルーン/ボリューム袖素材···シアー/シースルー3,4年前公式にて購入しました。透け感のあるシースルー素材で、ハート柄が可愛らしいですスカートなどフェミニンなアイテムと合わせてもいいですし、デニムなどとカジュアルにも合わせて￼いただける万能なブラウスです。何度か着用しているため、ネック後ろのボタンに色ハゲ、ハート部分の縁取りにやや毛羽立ちがございます。画像を載せていますのでご確認ください。購入時の価格は約12,000円ほどでした。値下げはできません。着丈 55㎝バスト 122㎝肩幅56㎝袖丈 47㎝sisterjaneシスタージェーンGHOSPELLゴスペル