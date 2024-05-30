新品【 adidas×STELLA McCARTNEY 】メッシュ ロゴタンク

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。新品未使用タグ付き。サイズXS色はブルー系素材はポリエステル79%・ポリウレタン21%価格9,000円＋税※サイズ 着丈56・身幅わき下32センチ※サイドのメッシュやテーピング、立体裁断されたデザインやロゴなどとてもおしゃれです♪メッシュ部分は通気性が良くとても涼しいですよ♪ 即購入OK⭐️※他にもアディダスバイステラマッカートニー出品中！※価格の値下げ交渉はご遠慮願います。#adidas#STELLAMcCARTNEY#Y3#エクササイズ#アディダス#ステラマッカートニー#ヨガ#ジム#ランニング#スポーツウエア#エアロビクス#ルルレモン#トレーニングウェア
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