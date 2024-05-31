apartbylowrys アパートバイローリーズ コットン ロンパース シャツ ...

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一枚でカジュアルにもカーディガンを肩がけして綺麗目にもいけるロンパースです⭐︎爽やかな水色で綺麗。ゆったりでしていて着やすいです◎-引用-【デザインと特徴】ショーツタイプの半袖シャツロンパースです。身頃とヒップ回りなど全体的にゆったりとしたサイズになっています。ゆとりのあるシルエットで着やすさもありながら襟付きデザインで、ひざ上丈にすることでシャープな印象に仕上げています。【素材特徴】MADEINJAPANFABRIC日本有数の綿先染め産地、西脇で生産された綿オックス素材を使用しています。伝統の播州織の知識と技術が詰まった生地です。【洗濯可否】手洗いでの処理が行えます。【サイズ】身幅 66肩幅58.5丈 91.5もも周り 77素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋