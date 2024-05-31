ノースフェイス　Tシャツ　レディースM バンダナ　白

ザ ノースフェイスのtシャツです。Mサイズバックのバンダナ柄のプリント（ネイビー）が可愛いです。2回ほど着用しましたが、あまり出番ないため綺麗なうちに出品します。自宅保管にご理解いただけます方にお取引きお願い致します。交渉によるお値下げ不可。



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