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ノースフェイス　Tシャツ　レディースM バンダナ　白
商品番号 L14344465215
商品名

ノースフェイス　Tシャツ　レディースM バンダナ　白
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザ　ノースフェイスのtシャツです。Mサイズバックのバンダナ柄のプリント（ネイビー）が可愛いです。2回ほど着用しましたが、あまり出番ないため綺麗なうちに出品します。自宅保管にご理解いただけます方にお取引きお願い致します。交渉によるお値下げ不可。
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