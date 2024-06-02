美品　Deuxieme Classe ネイビーストラアプリスカート

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商品詳細
これから役に立つマリーンスタイルのスカート！ポリウレタン配合でとても綺麗なラインを出してくれるお品です。平置きウエスト33ゴムです着丈54#NoLeoNoLife他にもたくさん出品してますので是非ご覧ください★854-105-842
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