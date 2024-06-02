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ケイトスペード　ステイシー サッチェル　2way バッグ ピンク
商品番号 U80010204700
商品名

ケイトスペード　ステイシー サッチェル　2way バッグ ピンク
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 3,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

！！必ずプロフィールページをご覧ください。お取引に関してのお願いが記載してあります。購入希望をいただいた時点で内容にご了承いただいたものとしてお話を進めさせていただきますm(__)m！！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊○商品状態など1回お食事に行く際に使用し、保管しておりました。長財布がぴったり入るサイズになります。素人検品ですので見落としがある可能性もあります。状態は写真をご確認いただいて、気になる点などは購入前に必ずご確認ください。○発送送料込みのため、一番安価な方法を予定しています。圧縮しての発送となる場合がありますので、気になる方は購入前に必ずご確認ください。発送方法をご指定の場合差額を負担していただくことで対応いたします。迅速に対応していただける方だととても助かります。最後まで責任を持ってお取引お願いしますm(__)mカラー···ピンク
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