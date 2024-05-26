LONGCHAMP ロゾ L A4収納可 トートバッグ

ご覧いただきありがとうございます。ブランド:ロンシャン/LONGCHAMPサイズ：Lサイズ約横上部47cmー下部37cm、縦32cm×幅16cm素人採寸の為、商品のサイズ表示で多少の誤差はご了承下さい。☻付属品:ロンシャンカードナイロン素材で軽くて、汚れも付かず。◆ご注意♪海外並行輸入品と正規品は同じ品番であっても、細部など異なる場合があります。また、過剰生産やシーズンオフの商品、若干のキズ、アウトレット限定に生産された商品になります。ご理解いただける方のみお願いします。♪国内正規店の物と違うとの理由で返品することはお断りします。実物の写真をご確認ください。●●デパートやブティックと同レベルの完璧さをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。すり替え防止のため、購入後のキャンセル、発送後の返品や返金など対応しておりません。♪必ず良くお考えになってからご購入ください。



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