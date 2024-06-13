SOPHIAN ソフィアン　VOLUME UP HAIR

【新品・未使用】QＶCで購入致しましたソフィアンの部分ウイッグです。人毛１００%ピタットフィットです。お色は、ブラウンです。付属品ございます。（写真のとおり）シャンプーやパーマ ドライヤー ホットカーラー 固定用スプレー ブリーチ ヘアマニュキュア ヘアダイも可能です。簡易包装で発送いたします。家庭保管の為、神経質な方はご遠慮ください。



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