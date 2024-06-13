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SOPHIAN ソフィアン　VOLUME UP HAIR
商品番号 O27045669183
商品名

SOPHIAN ソフィアン　VOLUME UP HAIR
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 4,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】QＶCで購入致しましたソフィアンの部分ウイッグです。人毛１００%ピタットフィットです。お色は、ブラウンです。付属品ございます。（写真のとおり）シャンプーやパーマ　ドライヤー　ホットカーラー　固定用スプレー　ブリーチ　ヘアマニュキュア　ヘアダイも可能です。簡易包装で発送いたします。家庭保管の為、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton513561.html
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