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COACH ショルダー・トート2wayバッグ
商品番号 P92273984006
商品名

COACH ショルダー・トート2wayバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトCOACHアウトレット店で購入しました。使用していたので、ところどころ使用感や小さな汚れがあります。(画像参照)▲状態をよくご確認、ご理解の上ご購入ください。▲神経質な方、少しでも不安点のある方はご購入をご遠慮ください。▲必ずプロフィールお読みください※アウトレット購入のため、箱や保存袋などの付属品はありません#coach#コーチ#ショルダー#トート#入園式#入学式#バッグ#ブランド
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