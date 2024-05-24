スーパーレッキス　カラー／　桜ピンク　／ GAKE 日本製

ＧＡＫＥコレクション MADEINJAPAN 真正新品／検査検品GAKE／USED製品のお取り扱いはございません中古品を解体／再生製品／リメイク新品も同様限定品／１点素材／superrex桜ピンク／高品質仕様／×裏地上がり６０cmL○柔らかい色彩／淡いピンク (実物は映像より遥かに美しい)○普及品のレッキスより高品質／毛量 高密度 丈夫／耐久性有り○クリップ、フック付き○お手入れ簡単価格¥70,000三年間保証／無料修理❣️毛皮エキスパート国内海外一流デザイナー／宮内庁皇室海外の王妃／パリ・オートクチュール／プレタポルテフアッションモデル／オペラ歌手俳優TVタレント芸能界等／製作多数当アトリエは英国老舗バーバリー社／日本指定工場の実積が有りますパリ・コレクション各コレクション日本を代表するアパレル大手各社のサンプルトップブランドの製品を製作当ファクトリ一の厳しい品質基準に基づいて作られています日本で唯一本格的な毛皮の鞣製(油なめし)／ミンクのドレッシング／ファーソーイング／デザインを経験キャリアは半世紀／数万点のトリミングカラーマフラーストールジャケットコートの製作実績があります海外での技術指導研鑽に励む為数十回渡航 毛皮に誰よりも精通していることを心がけ毛皮のスペシャリストたるべく努力を惜しみません○お取り扱い説明書添付❣️(自分で出来る簡易クリーニング法)❣️○自然な状況下の使用に置いて不具合が発生した際は三年間無料で修理致します○クリーニングリメイクデザイン変更クリップカギの取り付け裏地の取り替え可毛皮製品製法特許日本第3881911号取得日本第3534521号取得国際特許(CHINA)Zo31047122取得﻿



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