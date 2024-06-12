FURLA ショルダー バッグ

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商品詳細
からし色です。何度か使用しました。金色金具少し使用感はありますがまだまだ使用できます。やや角スレあり。中は綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle119366.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral539532.html
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