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FURLA ショルダー バッグ
商品番号 A73440718828
商品名

FURLA ショルダー バッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

からし色です。何度か使用しました。金色金具少し使用感はありますがまだまだ使用できます。やや角スレあり。中は綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle119366.html
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