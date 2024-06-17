【真作】芳仙/双鶴図/掛軸☆宝船☆AC-999

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【真作】【参考】芳仙【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の小シワあります。表装は概ね良好です。 桐箱付 軸丈 縦 186cm × 幅 59cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】 屋号を☆宝船☆と致しました。 他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこちらの掛軸の他にも多数見ごたえのある掛軸を出品しておりますので、ぜひご覧くださいませ。下記のリンクから商品一覧がご覧になれます。#☆宝船☆の掛軸一覧はこちら#☆宝船☆の祝事掛鶴亀掛軸一覧はこちらーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー