総ビーズバッグ ベビーピンク

総ビーズバッグ昭和時代の職人技が光る、上品かつゴージャスなバックです。ルーブ状のビーズが揺れてステキです。ビーズループの下地もビーズ。・カラーベビーピンク・サイズ縦 約14.5㎝横 約19㎝ (金具下のあたりは、横約10㎝)・状態写真でご判断ください。平置きで撮影したため、ループが割れて写っていますが、手に持つとループは美しく揃います。昭和40年代のお品ですがきれいな状態です。自宅保管品です。お祝い、食事会、発表会、和装、ジーンズなどのカジュアルシーンにも合わせて頂けて、ファッションのポイントになります。気に入ってくださる方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します。#キモノ#着物#帯#kimono#羽織#帯留#和小物#和装飾#道行



