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商品詳細
♯ラビットフットバッグ《ブランド》LEATHERJEWELSレザージュエルズ《アイテム》クロコ型押しのフラップが付いたショルダーバッグになります！金の金具が付いているので、高級感があります！ストラップはクロコ型押し仕様の短い物と牛革仕様の長いストラップが付属になります。《商品状態》中古品にはなりますが、汚れ傷等も無く、状態良好です！《サイズ》横幅28cm高さ17cmマチ9cm気になる部分等ありましたら、コメント頂けたらと思います！《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！♯ラビットフットバッグ
http://narcologia.ru/goods/ambassador703206.html
http://narcologia.ru/goods/stage670997.html
http://narcologia.ru/goods/unusable888874.html
《美品》レザージュエルズ ハンドバッグ 2way クロコ型押し CO-8147
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