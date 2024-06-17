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・コピックコミックマーカー71色(内0番1本)・コピック スケッチ 14色(内0番2本)・コピック チャオ 1色問題なく出るものがほとんどだと思いますが、出ない物もあるかも知れません。色見本を作るために使用した時は問題無く、それ以降使用しておりません。数年前に友人に譲り受けてから試し書き以外ほぼ使ってません。色は2枚目以降の画像でご確認ください。1枚目の3段ある上段からケースに移して、番号が分かる様に上から撮影しました。コピックスケッチは数本外側に油性ペンでの書き込みあります。