marco masi ⭐︎マルコマージ　ゼブラ柄ショルダーバッグ

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marcomasiマルコマージゼブラ柄ショルダーバッグ数年前にrelumeにて購入時しました。日焼けによる色ムラがり使用感がありますがまだまだご使用いただけるかと思います。とても可愛いデザインで気に入っておりましたが服の系統が変わり使用機会がなくなったため出品致した次第です。購入時定価34000円あくまで中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。コンパクトにおまとめしての配送となりますのでご了承ください。直径30cm紐の長さ29cm底の直径19.5x19※素人採寸になりますカラー···ホワイト柄・デザイン···その他