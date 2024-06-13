ティファニー SV925 リング 5.5号 [g144-45］

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商品詳細
□商品詳細商品ランクAランク材質：スターリングシルバー925重さ：約2.4g日本サイズ：5.5号/Internationalsize：45/USsize:3.5幅：約10.3ｍｍ商品詳細ティアドロップ/雨のしずくのように優美な曲線に細工されたフォルムが美しいリングです。2年前くらいに大黒屋で購入しました。新品仕上げ済み。（＾＾）□商品ランク［N］新品およびその同等品であり、瑕疵がなく非常にきれいな状態［S］ほぼ瑕疵がなく、きれいな状態［A］使用感が少ない状態［B］使用感があるもの［C］使用感が非常に強いもの、明らかな汚破損箇所が存在するもの、リペアが必要なもの材質...シルバーカラー···シルバー
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