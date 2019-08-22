サンローラン　2WAYバック　ガレッジ

2016年に購入しました。買った当初に数回使いました。オールブラックでなかなか今はないと思います♡ストラップは取り外し可能で2wayで使って頂けます‼︎サンローランの正面ロゴの上に、へこみキズがあります。多少の型崩れあり(画像のとおり)。保管時は、中に詰め物をして保管しておりました。横24縦17マチ6です。一通りの写真載せましたが他にも気になるところがあればお伝えくださいね(^^)デザイン...無地カラー...ブラック素材...本革



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