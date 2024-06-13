GIANNI CHIARINI ジャンニキャリーニ ショルダーバック フリンジ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*ᴗˬᴗ)GIANNICHIARINIの肩掛けショルダーバックです。取り外しができるツーウェイ仕様となっており、ハンドバックとしてもお使い頂けます◎ショルダーは長さ調節もできますので、様々なバリエーションでお楽しみいただけます。落ち着いたキャメル色のフリンジがコーデのアクセントになります♪■サイズ縦約24cm横約20.5cmマチ約12.5cm※素人採寸のため、誤差はご容赦ください。■素材スエード本革■状態傷や汚れはなく、綺麗な状態です◎■カラーキャメル✿お願い✿あくまで中古品、素人管理ですのでご理解頂ける方のみお願いいたします。
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