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ヴァンクリーフスイートアルハンブラ保証書あり
商品番号 I27593974957
商品名

ヴァンクリーフスイートアルハンブラ保証書あり
ブランド名 ヴァンクリーフアンドア－ペル
特別価格 税込 52,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K18(18金)カラー···ホワイト皆さんもご存知の、アルハンブラスイートになります。私の品物は、古いので、現行のモデルとは、異なります。イエローゴールドになります。金具が、2010年あたりから変わっている様な気がしましが、百貨店で購入したのでご心配なく。よく引越しや、売ることもなく、保証書を破棄などと、コメントありますが、やはり保証書は、大事だと思います。私、水害に遭いましたが、なかなか保証書は、なくなりません。
http://narcologia.ru/goods/moisture897169.html
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