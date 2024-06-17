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商品詳細
自由区のかごバッグです。夏にぴったりの大きめのバッグで海や山のお出かけに重宝します。いかがでしょうか。1度のみの使用で、その後はクローゼットで保管していました。目立ったダメージはありませんが内袋にうっすらやけがあるように思います。気になる方は購入をお控えください。中古品になりますので、ご理解いただける方にお譲りできればと思っています。サイズ幅約46㎝（本体上部）高さ約26㎝（持ち手含まず）マチ約15㎝画像をご確認のうえ、不明な点はコメント欄よりご質問ください。
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