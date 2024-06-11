希少✨ヴィヴィアンウエストウッドハンドバッグ アーガイル柄 タッセル オレンジ

⚪︎アイテムヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodハンドバッグトートバッグA4可能⚪︎購入元大手ブランド買取店AACD加盟店ストアのオークション(鑑定済み)正規取扱店にて購入の確実正規品です！⚪︎サイズタテ26cmヨコ40cmマチ12.5cmハンドル48cm平置き実寸。着画はお断りいたします。⚪︎状態ハンドルに若干汚れがございますがその他は目立った傷や汚れもなくまだまだ長くご使用いただけるかと思います♪⚪︎カラーオレンジ系⚪︎素材キャンバス⚪︎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#メイプルの古着屋↑こちらのタグでメイプルの出品を見ることができます✨



希少✨ヴィヴィアンウエストウッドハンドバッグ アーガイル柄 タッセル ...



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