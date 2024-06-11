FOXEY フォクシー　フレアスカート　ベージュ

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フォクシーフレアスカートベージュ38動くたびフワッと揺れて女性心をくすぐります。オールシーズン着用でき、ホームクリーニングも可能な頼れる一枚。春先には主役になるアイテムです。＊カラー:ライトベージュ＊サイズ:38実寸:ウエスト幅約31cmスカート丈約63cm＊素材:画像をご参照ください＊foxeyFOXEY着用回数2~3回でクリーニング済みです。とても状態のよい美品ですが、ユーズド品にご理解いただけます方に。ご不明点等、お気軽にコメントくださいませ。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地シルエット···フレア季節感···春、秋、冬