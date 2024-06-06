

ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）



ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ） ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）

昨年9月に池袋、西武百貨店にて購入カードポケット、小銭入れのファスナーに付いている革部分、小銭入れ内に汚れがあります箱、タグ、巾着など付属品全てお付けいたします❁⃘*.゜財布形/開け口···二つ折りカラー···グリーン