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ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）
商品番号 V76705120363
商品名

ロエベ スリムジップ バイフォールド ウォレット（ソフトグレインカーフ）
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年9月に池袋、西武百貨店にて購入カードポケット、小銭入れのファスナーに付いている革部分、小銭入れ内に汚れがあります箱、タグ、巾着など付属品全てお付けいたします❁⃘*.゜財布形/開け口···二つ折りカラー···グリーン
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