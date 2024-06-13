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pluie / パスイヤーカフ
商品番号 M85553269375
商品名

pluie / パスイヤーカフ
ブランド名 プリュイ
特別価格 税込 7,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※画像1枚目は実際のお品です。※画像2・3枚目はお借りしました。pluieパスイヤーカフカラー→GOLDサイズ→5枚目の画像参照5回程着用しております。大切に使用しておりましたので目立つ汚れや傷はなく美品だと思います(•ᵕᴗᵕ•)自宅での保管ですので神経質な方や細かいところまで気にされる方、新品同様を求められる方のご購入はお控えください。出品を迷っておりますので、突然削除する場合があります(\u003e_\u003c)定価:¥25.300※お値下げ交渉は不可とさせていただきます。※ネコポスor宅急便コンパクトでの発送です。
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