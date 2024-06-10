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- 【女医さんのクローゼット】ニット/ロングジャケット
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商品詳細
＜女医さんのクローゼット整理に伴う出品＞質が良く、流行を超えて長く愛用できるモノばかりです。ニット生地で仕立てたロング丈のジャケットはカーディガン感覚で羽織ることができ、秋から春まで３シーズン活躍します。DAMAcollection（ダーマ・コレクション）サイズ:LL状態：ほぼ未着用肩幅:50cm着丈:110cm身幅:55cm※共布のリボンベルト付き◎自宅にて保存していたものです。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。着丈...ロング
http://narcologia.ru/goods/stage998297.html
http://narcologia.ru/goods/cotton926961.html
http://narcologia.ru/goods/update720395.html
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