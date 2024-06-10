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【女医さんのクローゼット】ニット/ロングジャケット
商品番号 M11055203880
商品名

【女医さんのクローゼット】ニット/ロングジャケット
ブランド名 ディノス
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜女医さんのクローゼット整理に伴う出品＞質が良く、流行を超えて長く愛用できるモノばかりです。ニット生地で仕立てたロング丈のジャケットはカーディガン感覚で羽織ることができ、秋から春まで３シーズン活躍します。DAMAcollection（ダーマ・コレクション）サイズ:LL状態：ほぼ未着用肩幅:50cm着丈:110cm身幅:55cm※共布のリボンベルト付き◎自宅にて保存していたものです。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。着丈...ロング
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