COACH ピンク　ウエストポーチ

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COACH人気のピンクのウエストポーチです中にはポケットはありませんが後ろ側に1つ、前側に2つポケットがありますウエストポーチとしてだけではなくショルダーバッグとしても使えます薄手ですが物が入ります数年前に購入しましたが、使用しなかったため出品します自宅保管であること、簡易包装、ご了承ください。