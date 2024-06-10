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【Drawer】リネン ホワイト 膝丈スカート
商品番号 X29325551762
商品名

【Drawer】リネン ホワイト 膝丈スカート
ブランド名 ドゥロワー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Drawer（ドゥロワー）のリネンスカートです。ウエスト部分とポケット部分にブラウンのスウェードが使用されており、良いアクセントになっています。麻素材で軽やかで、台形の形でクラシカルな雰囲気に仕上げられております。トゥモローランドやエストネーション、FOXEYがお好きな方もぜひ！★サイズ（平置き）　ウエスト…32.5cm　丈…65cmカラー···ホワイト素材···麻季節感···春、夏シルエット···台形柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/diamond301858.html
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