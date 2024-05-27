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- 新品★ZOJIRUSHI・炊飯ジャーRIZO・NS-XB05-YR・リゾイエロー
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商品詳細
ブランド象印マホービン(ZOJIRUSHI)容量0.54L色イエロー材質アルミニウム商品重量2.1キログラムメーカー型番:NS-XB05-YRサイズ:本体/幅22.5×奥行き24×高さ22cm容量:0.09~0.54L消費電力:炊飯/280W材質:塗装仕上げ鋼板、アルミ、PP#3合#炊飯器#お米#象印#炊飯ジャー
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