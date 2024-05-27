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Panasonic パナソニック 美顔器 バイタリフトRF
商品番号 A85420695885
商品名

Panasonic パナソニック 美顔器 バイタリフトRF
ブランド名 Avital
特別価格 税込 19,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Panasonicパナソニック美顔器バイタリフトRF購入日：2023年4月使用期間：１週間位購入しましたが、続かずに保管していました。本体に目立つ傷や汚れはありません。付属ジェル、充電器は未使用です。箱、保証書＆説明書あり。※保証書には美容液による汚れがあります。写真でご確認下さい。
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