Panasonic パナソニック 美顔器 バイタリフトRF

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商品詳細
Panasonicパナソニック美顔器バイタリフトRF購入日：2023年4月使用期間：１週間位購入しましたが、続かずに保管していました。本体に目立つ傷や汚れはありません。付属ジェル、充電器は未使用です。箱、保証書＆説明書あり。※保証書には美容液による汚れがあります。写真でご確認下さい。
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