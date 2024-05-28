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Panasonic EH-SAOB
商品番号 Q85392488801
商品名

Panasonic EH-SAOB
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引き交渉：可【お問合せください】ナノサイズの温スチームと化粧水ミストのダブル保湿ができるフェイススチーマー。手持ちの化粧水を微細化して、顔にまんべんなく噴霧できます。温スチームの後に化粧水ミストを浴びるダブル保湿で、手での塗布と比較して保湿成分の浸透が約15%アップ。なりたい肌に合わせて選べる、自動温冷プログラムを搭載。温スチームと急冷ミストのダイナミック温冷ギャップで使い続けるほど肌にハリ感を与えます。ネット定価価格【43,301円】5回程使いましたが、傷も一切無く、ほぼ新品未使用に近いです。
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