NEC LaVie Tab EタブレットPC-TE508BAW Wi-Fiモデル

NECPC-TE508BAW[タブレットPCLaVieTabE8型ワイド液晶モデルAndroidタブレット]日本国内正規品です。家電量販店で一括購入です。新品未開封品でフィルムも剥がしておりません。これ以上のお値下げ対応しておりません。未開封品ですり替え防止のため、返送対応致しませんので、ご了承の上ご購入下さい。片手で持ちやすいコンパクト設計気軽に持ち運んでどこでも楽しめます。かんたん！セットアップシートタブレットの起動から基本的な操作方法まで、A3サイズの紙1枚にわかりやすくまとめました。はじめての方でも、手順通りに設定すれば、すぐにタブレットを使いはじめることができます。かんたん！LAVIETabforAndroidGoogleアカウントの登録方法やインターネットやメールのはじめ方、電子書籍の購読方法などをわかりやすく解説したマニュアルをWeb上に用意しました。ホーム画面のリンクから簡単にアクセスできます。動画なびポータルAndroidの基本操作やアプリの使い方など、わかりやすく解説した動画をWeb上にご用意。ホーム画面の「動画なびポータル」リンクから簡単にアクセスできます。NECLaVieTabEPC-TE508BAW画面サイズ:8インチ画面解像度:1280x800OS種類:Android5.0ストレージ容量:16GBメモリ:1GBCPU:MT8161重量:354g幅:125mm高さ:8.9mm奥行:210mmカラー:ホワイト本体カードスロット:microSDカード本体インターフェース:microUSBカメラ画素数:500万画素#日本電気#NEC



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