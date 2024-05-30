【美品】Surface Pro5/office2019/バッテリー超良好



SurfaceやMacを即充電！モバイルバッテリーおすすめ16選｜ノート ... SurfaceやMacを即充電！モバイルバッテリーおすすめ16選｜ノート ...



Microsoft純正 マイクロソフト Surface Pro 5 Surface Pro 6 バッテリー G3HTA038H DYNM02-NOTEPARTS （ノートパーツ） Microsoft純正 マイクロソフト Surface Pro 5 Surface Pro 6 バッテリー G3HTA038H DYNM02-NOTEPARTS （ノートパーツ）



Microsoft Surface Pro 5/6 1796 バッテリー 5940mAh G3HTA038H/DYNM02 Microsoft Surface Pro 5/6 1796 バッテリー 5940mAh G3HTA038H/DYNM02



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SurfaceProのバッテリー容量を確認する方法 - ５０代企業内診断士の ... SurfaceProのバッテリー容量を確認する方法 - ５０代企業内診断士の ...



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【SurfacePro5】【Office2019】【放充電3回バッテリー超良好】【美品】MicrosoftのSurfaceシリーズ、高性能タブレットPC「SurfacePro5」です。スペックは、省エネCPU、Corem3-7Y30、メモリ4GB、SSD128GB搭載で動作は軽快です。超軽量で、カバンに入れてもかさばらず、持ち歩きにも便利です！・Windows11Pro64bitインストール済み・MicrosoftOffice2019インストール済み【メンテナンス・設定済み】設定は全て完了しておりますので、お手元に届き次第、すぐにご使用頂けます。■メーカー：Microsoft■品番：MicrosoftSurfacePro5model:1796■カラー：シルバー■CPU：CoreM3(7Y30)1Ghz/2コア4スレッド/ターボ・ブースト2.0最大2.60GHz■メモリ：4GB■SSD：128GB【ディスプレイ】12.3インチ主要端子無線LAN、Wi-Fi、Bluetooth、USBType-Ax1、顔認証【付属品】・電源コード、本体【商品の状態】中古品ですが全体的にキレイです。目立つ破損や傷はありません。【動作確認】問題なし【液晶】発光良好 ドット抜けなし【バッテリー】※消耗品につき保証対象外放充電回数3回とバッテリー超良好です。新品時バッテリー容量と比べ、バッテリーレポートから算出した現時点のバッテリー容量：96.4%当方の発送環境について・発送前にアルコール清掃は必ず行います・喫煙・ペット飼育はありませんOS種類···Windowsシリーズ···Surface画面サイズ···12〜12.9インチストレージ容量···128GB