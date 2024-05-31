クロスビー用 純正サスペンション 前後（フロント・リア） 2WD ...

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商品詳細
・用品の種類...純正サスペンション(ショックアブソーバー、スプリング)・サスペンションタイプ...固定式・車種..スズキ クロスビー 2WD 型式：4AA-MN71S・ショックアブソーバー品番…フロント：41601/41602-76R11、リア：41810-76R11・ショックアブソーバー フロント・リア各2本、スプリング フロント・リア各2本 計8点一式(1台分)車両装着時の走行距離は40kmほどで、新品未使用に近い状態です。
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