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クロスビー用　純正サスペンション　前後（フロント・リア）　2WD
商品番号 Y91163436166
商品名

クロスビー用　純正サスペンション　前後（フロント・リア）　2WD
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・用品の種類...純正サスペンション(ショックアブソーバー、スプリング)・サスペンションタイプ...固定式・車種..スズキ　クロスビー　2WD　型式：4AA-MN71S・ショックアブソーバー品番…フロント：41601/41602-76R11、リア：41810-76R11・ショックアブソーバー　フロント・リア各2本、スプリング　フロント・リア各2本　計8点一式(1台分)車両装着時の走行距離は40kmほどで、新品未使用に近い状態です。
http://narcologia.ru/goods/slide871187.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical476501.html
http://narcologia.ru/goods/ordering449679.html
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