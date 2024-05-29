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GSX400インパルス Z2テールカウル 新品
商品番号 T99821530190
商品名

GSX400インパルス Z2テールカウル 新品
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 6,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(品番FRT044)ＦＲＰ製の新品送料込みです。裏側にＡＣＰのロゴがある正真正銘の本物です。[取付可能車種]　ＧＳＸ４００インパルス（ＧＫ７９Ａ）（～９５年式）まで取付可能です。※ＧＳＸ４００インパルス（９６年以降）には取り付けできません。※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。※即購入ＯＫです！※ＦＲＰ製品の新品送料込みですがペイント後の使用を前提に作られてますので製品の性質上、ゲル飛び（色抜け）や型から抜く際に出来た小傷などが有る場合がございます。ペイント後のクオリティーをお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さい。発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。宜しくお願いします。検）＃ゼファー400＃XJR400＃ZRX400＃バリオス＃JADE＃CBX400F＃CBR400F＃CB400SF＃インパルス＃GS400＃GT380＃旧車
http://narcologia.ru/goods/protein535334.html
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