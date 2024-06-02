SHIRO シロ　フレージアミスト　パフューム　 ディフューザー　リキッド

ご覧いただきありがとうございます。●商品名SHIROシロ フレージアミスト パフューム ディフューザー リキッド （スティック無）●サイズ・内容量500ml●状態新品・未使用品●定価12,100円（税込）●お値下げ不可●ショッパー、箱はお付けできませんーーーーーーーーーーーーーーーーー癒しの空間へと導くパフュームディフューザーリキッド。ガラス製の容器を採用したパフュームディフューザーの詰め替え用リキッド。豊かな香りを空間に広げ、くつろぎの時間を演出します。別売りの「パフュームディフューザーグラスベース」に詰め替えて、澄んだ空気に咲く花々に包まれるような、「FREESIAMIST」の香りをお楽しみください。#シロ#イソップ#エルメス#DIOR#香水#ルームフレグランス#シャネル#香水#消臭#サボン#ホワイトリリー使用場所···部屋・玄関



FREESIA MIST パフュームディフューザー リキッド（スティック10本付き）



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パフュームディフューザーキット（リキッド＆スティック＆グラスベース）



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【リニューアル前】ホワイトティー フレグランスディフューザー リキッド



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