ヴァンクリーフ\u0026アーペル　パリ　オム　オードトワレ 75ml レア

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ご覧いただきありがとうございます♪VANCLEEF\u0026ARPELSPARISPOURHOMMEヴァンクリーフ\u0026アーペル パリ プールオム オードトワレ香水75ml希少なオードトワレで手に入りにくい香水です◎お探しの方、いかがでしょうか？残量は容器の特性上見えませんが、5割以上はあるかと思います。⚠️容器は見える所は目立った汚れ等はございませんが、底の擦れ・蓋の内側が経年劣化と思われる状態のため、通常閉める位置より回り蓋が縦向きになってます。そのため「やや傷や汚れあり」を選択してます。状態ご理解いただける方のみ、ご購入下さいませ。自宅保管品。中古品にごご理解いただける方、よろしくお願いいたします。#ヴァンクリーフ\u0026アーペル#オードトワレ容量···50ml〜99ml