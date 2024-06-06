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【新品・未開封】ヤングリヴィング☆ペパーミント15ml 2本　ヤングリビングYL
商品番号 W64047481889
商品名

【新品・未開封】ヤングリヴィング☆ペパーミント15ml 2本　ヤングリビングYL
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《即購入OK》ご覧いただきありがとうございます。精油　アロマオイルヤングリヴィングエッセンシャルオイル☆ペパーミント15ml×2本新品、未開封購入時期　2023年8月ペパーミントは広く知られているフレッシュなミントの香りです。ハーブの中でも最も古くから愛されている香りの1つで、肌にひんやりとした感触を与えるため、激しい運動の後のマッサージにも最適です。2点以上ご購入で送料分200円お値引きさせていただきますのでコメント欄よりお願いいたします。ご不明な点がございましたらご質問お願いいたします(*^^*)
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ヤング・リヴィングのペパーミント - ヤング・リビング 公式ブログ

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