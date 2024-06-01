Rosso Nobile 250ml＜ロッソ ノービレ＞\nDR. VRANJES

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●商品説明：DR.VRANJESディフューザーRossoNobile250ml＜ロッソノービレ＞2023年6月にオンラインにて購入した物です。開封し、１時間のみ使用。好みの香りではなかった為お譲りします。付属スティック10本もその時に使用してしまっている為、ご希望であれば乾燥し同封させて頂きます。購入時特にコメントなければ、スティックは送りません。スティックが必要な方はプラス200円に変更いたしますので、購入前にコメントください。ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。●容量：250ml●状態：スティック(10本)共に、１時間のみ使用の為未使用に近いです。箱は元々送られてきた時に少し角がつぶれていました。お安く提供しているため、お値引きの交渉はご遠慮ください。#ディフューザー#香り#ロッソノービレ#RossoNobile#250ml#DRVRANJES#ドットールヴラニエス#葡萄#ぶどう#ワイン